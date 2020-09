Nõmme Kalju president: targad teadlased on öelnud, et ehk saame euromängule kaasata ka mõned karantiiniaja läbinud mängijad 

Kuna lisaks ühele Kalju mängijale andis enne Eestisse lendamist positiivse koroonaviiruse proovi ka üks Mura mängija, keda seetõttu lennukile ei pandud, kuid kes oli siiski võistkonnaga olnud eelnevalt lähikontaktis, on Tehva sõnul seis selle võrra segasem. „Meil on võimalus minna mängima noortega, kes ei olnud esindusmeeskonna osa, või siis üldse mitte minna. Üritame aru saada, mis on mõistlik. Otsuse teeb intrigeerivamaks fakt, et me ei tea, mis seis on vastastega. Keegi ei ütle, et neil pole sama seis, aga pole kindel, et me selle info teada saame,“ selgitas Kalju president.

Samal teemal Jalgpall Jalgpalliliit nõuab kogu Nõmme Kalju meeskonna isoleerimist Tehva sõnul pole ühelgi 15 viiruskoldesse kuuluvast persoonist avaldunud haiguse sümptomeid. „Kõik on hea tervise juures, lihtsalt ühel inimesel näitab test plussi, teisel miinust,“ oli Kalju president veidike nõutu. „Teoreetiliselt oleme tublid olnud ja kogu aeg testinud, aga eks mõnel lööb see pluss välja veidi varem, teisel veidi hiljem. Aga see kõik toimub ühe meeskonna sees, meeskond on olnud isoleeritud. Eks siin on küsimus ajas: mingil hetkel muutuvad plussid miinusteks, aga eks see on üks segane värk. Oleks siis tõesti, et keegi oleks mõõdetavalt haige, aga kõik on hea tervise juures, keegi ei kurda millegi üle.“

Sümptomite puudumine tekitab Tehva sõnul muret, sest sportlaste nakatumine on välja tulnud seetõttu, et neid tuleb testida, ent kes teab, kui palju ilma sümptomiteta koroonapositiivseid inimesi võib meie tänavatel ringi jalutada. „Võta enda järgi: kui sa ärkad hommikul üles ja sul pole köhapoega, nohupoega ega haigusepoega, siis vaevalt sa jooksed igaks juhuks testi tegema. Keegi ei tea, kui palju meil varjatud positiivseid ringi liigub ja mind teeb see kõrvaltvaatajana väga-väga murelikuks,“ rääkis Kalju president.

Kui seni negatiivseid teste andnud mängijaid ja klubi personali on jooksvalt pidevalt testitud, siis need, kes on juba positiivse proovi andnud, hetkel uuesti teste läbinud pole. „Selleks pole olnud vajadust,“ selgitas Tehva. Tema sõnul kehtib positiivse proovi andnud inimestele niikuinii 14päevane karantiin, millele järgneb UEFA poolt nõutav antikehade test.

Kogu juhtumi juures peab Tehva keeruliseks ka asjaolu, et mängijad on juba nii pikalt eemal olnud nii oma peredest kui ka treeningprotsessist. „See ongi kõige suurem probleem, et nad pole jupp aega trenni teinud, kõik on olnud üksikult isoleeritud,“ muretses ta. „See ilmselt ongi neile kõige raskem olnud, sest nende jaoks on keeruline ka peredest eemal olla: kogu trall algas mängijate jaoks pihta 20. augustil, kui meeskonnaga euromängu eel hotelli koliti. Sellest saadik pole nad oma peresid näinud.“

Kalju president tunnistas sedagi, et kui mõnedel üksielavatel mängijatel oli võimalik isolatsioonireegleid täita lihtsamalt, siis pereinimestele on klubi rentinud korterid. See on maksma läinud omajagu. „See on kallis lõbu olnud. Hetkel pole sellele muidugi üldse aega isegi mõelda, aga majanduslikult on see Nõmme Kaljule väga tõsine pauk,“ ei hakanud Tehva asja ilustama.