HUVITAV: Margus Hunt vallandati ajutiselt, New Orleans Saints palkab ta uuesti 

USA Today kirjutab, et NFLi uued reeglid COVID-19 pandeemia haldamiseks võimaldavad meeskondadel kirjutada treeninguks koosseisu 16 mängijat, kuid New Orleansi meeskond jättis oma esialgsel jaotusel kaks kohta lahtiseks. Mida see annab?

Lihtne seletus oleks uustulnuk Blake Gillikini viimine harjutusrühma. Praegu lubab klubi ta NFLi ühe kogenuma ja tulemuslikuma palluri Thomas Morsteadi kõrvale. Kuid koroonakriisi ajal võib juhtuda kõike, nii et hädaolukorras on mõttekas Gillikinist kinni hoida.

"Jah, mind lasti lahti, aga ainult selleks, et jõuaks õigeks kellaajaks kärpida meeskond 53 meheni," rääkis Eesti Päevalehele Hunt, kes sai kõne Saintsi juhtkonnalt. "Öeldi, et neil on vaja mehi ringi liigutada ja mind tuuakse tagasi hiljemalt esmaspäevaks. Kuna olen veteran, ei saa teised meeskonnad mind pärast nimekirjast kustutamist automaatselt endale palgata ja Saints saab olla kindel, et ma ei lahku. Sellist süsteemi kasutatakse NFL-is pidevalt."