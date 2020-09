Mike Tyson: nooruses tekitas võitlus mul erektsiooni! 

Legendaarse poksija sõnul juhtus see temaga nooruses. "Mõnikord olen piinelnud teistele valu tekitamise pärast, kuid mõnikord oli see orgasm. Kuidas nimetada seda, kui võitlus tekitab erektsiooni? Nii juhtus mul lapsepõlves," rääkis ta.

54aastasest Tysonist jõuab peaaegu iga päev internetti uusi pilte ja videoid, millelt on näha, et kohati on ta sama võimas kui oma parimatel päevadel. Praegu pole veel täpselt teada, kas tema matš Roy Jones juunioriga ikka toimub.



Algselt pidi kaheksaraundiline jõuproov peetama 12. septembril, ent maailmas valitseva segase olukorra tõttu lükati see mõõduvõtmine 28. novembriks. Jones Jr pole aga muudatusega rahul ning võib etteastest sootuks loobuda.