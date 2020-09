Tänaku boss keerulisest perioodist: unetute ööde arvu mäletab ainult minu padi 

„Järsku pidin tegelema 254 inimese ja nende peredega, sest kõik nad ei ela Saksamaal. Inimesed küsisid minult, mida teha. Otsustasin, et kõik lähevad oma kodudesse. Pidin nende eest hoolitsema ja neid aitama. Eesmärk oli garanteerida kõigile töökoht ka edaspidiseks. Ütleme nii, et märts oli väga keeruline kuu. Püüdsin olla kõigi vastu kena ja ohjata olukorda. Võtsin vastutuse, mida näeb ette ka minu roll. Hiljem otsustasin, et alustame tööd n-ö kodukontorites. Selge see, et mehaanikute kodukontorit on mul raske teile selgitada. Aga kõigi inimeste palk säilis saja protsendi ulatuses. Aitäh, Hyundai! Mul on au töötada teie seas! Koreast tuli loomulikult ka küsimus, kas tõesti on vaja jätkata raha kulutamist. Unetute ööde arvu mäletab ainult minu padi. See on osa tööst.“