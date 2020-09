Eesti treeneri õpilane meenutas Moskva reisi: noor poiss näitas näpuga minu peale ja karjus: neeger, neeger. Olin šokis! 

See pidi olema tavaline võistlusreis Moskvasse, kuid sellest sai Rootsi sportlase senise elu kõige kurvem välissõit.

"Noor poiss tuli jalgrattaga vastu, näitas näpuga minu peale ja karjus: neeger, neeger. Olin šokis! Miks sa seda ütled? See oli õudne," kirjeldas Soomes tulemusega 6.62 esikoha saanud Sagnia 2010. aasta sündmusi.

Sagnia ema sündis Gambias. "Pedagoogid peavad lastele rääkima, mis on õige ja mis vale,“ lausus ta ning märkis, et nende kodus ei olnud antud teemadel juttu.

1994. aastal Helsingborgis sündinud Sagnia märgib, et tema kodumaal on alati olnud rassismi. "Rootsis üritab enamik inimesi midagi üle võtta ja teha, sest ühiskonnas on palju värvilisi inimesi. Neid probleeme üritatakse lahendada, kuid rassismi eest pole pääsu."