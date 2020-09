Tunnustatud ralliajakirjanik kiitis Rally Estonia korraldajaid: tundus, otsekui oleks see aastaid WRCsse kuulunud 

Evans leiab, et Eestile anti väga raske ülesanne ning ralli oleks vaatamata korraldajatest kujunenud mõnevõrra tavatuks.

Ta arvab, et Rally Estonia korraldajad said üritusega niivõrd hästi hakkama, et teisedki etappide organiseerijad võiksid sellest šnitti võtta. Eelkõige pidades silmas praegust ülemaailmset olukorda.

"Üks asi, mis enne Türgit ei muutu, on elu koroonaviiruse pandeemia ajal. Nagu ma varem ütlesin, korraldati [Eestis] suurepärane spordiüritus. Ent ralli vältel pakkus teeninduspargis kõneainet ka see, kuidas toimiti selle nimel, et viiruse levikut takistada."

"Või vähemalt ma arvan, et sellest räägiti. Kuna mind sinna ei lubatud, on mul keeruline seda kinnitada. Meid jagati kahte gruppi. Need, kes olid suuremas, said teenindusparki, ent mitte kiiruskatsetele. Meie otsustasime väiksema kasuks ning pääsesime meediatsooni kaudu pilootide juurde. Kuid me pidime nendega hoidma vähemalt kahemeetrist vahet, mis oli väga kummaline ja ebamugav kogemus. Lisaks oli kohati peaaegu võimatu kuulda, mida sõitjad räägivad," meenutas Evans.

Ent paraku midagi muud üle ei jäänud ning ralliajakirjanik selle tõttu kedagi hukka mõista ei kavatse.

"Kuid see pidi nõnda olema. Ning peab ka edaspidi. Ei, see pole ideaalne, kaugel sellest. Ning rallil oli palju kohalikke, kes püüdsid selle vastu võidelda, kuid see oli Eesti korraldajate suhtes täiesti ebaõiglane. Nad tegid võimalikuks selle, mis näis võimatuna, ning Urmo Aava ja tema tiim väärivad seetõttu suurt tunnustust," arutles Evans.