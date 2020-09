Mattias Käit: ma ei usu, et muudatused koondises eesseisvat matši mõjutab 

21aastane Käit usub, et vaatamata sellele, et kahe mängu vahele jäi küllaltki väike paus, on mehed uueks matšiks valmis.

"Enam-vähem oleme taastunud. Kuigi koroona tõttu pole mitu kuud jalkat mänginud," lausus Käit intervjuus Eesti Jalgpalli liidule.

Praeguses olukorras rakendatakse erinevaid meetmeid, et takistada koroonaviiruse levikut. Sloveenia klubis NK Domžale palliv Käit on sellega harjunud.

"Sellega olen ära harjunud. Klubis tuleb ka tegelikult nende asjaoludega hakkama saada, seega midagi uut see otseselt pole."

Eestlane leiab, et meeskonnale olulist jälge see ei jäta, et mängust Armeeniaga mitmed mehed erinevatel põhjustel kõrvale jäävad.

"Ma ei usu, et see on mõjutanud. See käib profispordi juurde, vigastusi tuleb ja selliseid asju juhtub. Arvan, et praegu on seis okei," sõnas Käit.

Gruusia vastu tegid Eesti koondise eest debüüdi äärekaitsja Henri Järvelaid, väravavaht Karl Jakob Hein ja Georgi Tunjov. Käit arvab, et uued mehed on jõudnud hästi kohaneda. Koosseisus on ka varuväravavaht Karl Johan Pechter.