HELDE MEES! Neuville tegi pärast Rally Estoniat annetuse Kliinikumi Lastefondile 

Belglane, kes pidi ralli avapäeval purunenud vedrustuse tõttu katkestama ning kes ei suutnud ka punktikatseks masinat täielikult töökorda saada, teatas sotsiaalmeedias, et ta annetas Lastefondile 2000 eurot.

"Tänan Rally Estoniat sooja tervituse ja suurepärase korraldamise eest. Mul on hea meel, et sain pärast rallit annetada 2000 eurot Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile, et toetada raskelt haigete laste ravitingimuste parandamist," kirjutas Neuville sotsiaalmeedias.