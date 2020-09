Käsipallileegion: Jaanimaa, Grištšuk ja Voika hoidsid võiduprotsendi saja peal 

Uus hooaeg algas laupäeval, mil Dukla alistas kõrgliiga esimeses voorus tulemusega 31:26 (16:11) Brno SHC Malomerice, kes kevadel kindlalt tabelis põhjas lõpetas. Grištšuk oli meeskonna resultatiivseim viie väravaga. "Treener jagas mänguaega kõigile, sest mäng oli meie kontrolli all," sõnas teist hooaega Tšehhimaal alustanud 23-aastane Grištšuk.

Kümmekond päeva enne palliplatsile ja võitude teele naasmist sai Grištšuk elu ühe suurimatest võitudest – abikaasa Jana sünnitas Tallinnas pisitütre Alisa. "Sõnadesse pole võimalik panna, kui hea, meeldiv ja võimas see isakssaamise tunne on!" jäi noor isa tunnete kirjeldamisel hätta.

"Käsipallis sai hooaega alustatud, aga kas ja kuidas see jätkub, pole selge. Eks nii ole kõikjal Euroopas, kus viirusenumbrid tõusuteel on. Tšehhimaal on näiteks bussides ja mujalgi maskid kohustuslikud. Keskendume siiski hetkel koostöö leidmisele meeskonnas, sest nii lahkujaid kui ka tulijaid oli Duklas päris palju," lausus Grištšuk.