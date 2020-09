Mbappe nakatus koroonaviirusega, PSG spordidirektor on jalgpalliliidu peale maruvihane 

Mbappe jooksis platsile laupäevases kohtumises Rootsiga, kus ta lõi matši ainsa värava. Kaks päeva hiljem selgus, et tal on koroonaviirus, kuigi enne testi polnud Mbappel ühtegi sümptomit.

Portaali RMC teatel on PSG spordidirektor Leonardo Prantsuse rahvuskoondise peale maruvihane. Ta luges staarmängija koroonanakkusest meediast ja sai alles pärast Mbappele helistamist teada, et ta on koju naasnud.

"Minu arvates on täiesti vastuvõetamatu, kui me kuuleme meediast, et üks meie mängijatest on andnud positiivse proovi. Prantsuse jalgpalliliidust pole keegi meiega rääkinud. Kui klubiga ei peeta arutelusid, siis see näitab austuse puudumist," oli Leonardo marus. "Kõik räägivad sellest ja meie peame tegelema tagajärgedega."