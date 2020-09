Heiko Väät võimsa odakaare visanud Vetterist: ta lükkas ümber mu uurimistöö tulemused 

188 cm pikkune Vetter võttis selleks hooajaks alla viis kilo, kaaludes hetkel 101 kg. Heiko Väädi sõnul võib see natuke abiks olla, kuid tipptulemuse tegurid on pigem mujal. "Kõige suurem erinevus võrreldes varasemaga oli ta viimase sammu pikkus. Kui see on muidu hästi-hästi pikk, siis seekord oli oluliselt lühem. Vasak jalg tuli kiiremini maha ja ka vise oli kiirem," selgitas ta. "Eks ta oli ideaalilähedane sooritus."