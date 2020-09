PAHANDUS: Leedu kossuklubi vallandas NBA taustaga jänki, kes tuli purjus peaga trenni ja tahtis kakelda endise Kalev/Cramo mängijaga  

"Glen ootab Leedusse tulekut. Ta soovib võimalust, tahab mängida ja näidata, et ta pole konfliktne inimene. Telefonikõnes tundus, et ta ta on tõsine, aga eks näis, kui ta hakkab treenima ja mängima," sõnas Utena Juventuse peatreener 20. augustil portaalile 15min.lt, kui teatati Glen Rice jr.-i hankimisest.

"Ta on ettearvamatu ja tal on elus palju probleeme. Me võtsime riski ja see ei tasunud end ära. Tsirkus on läbi. Nüüd peame leidma kellegi, kes tahab mängida korvpalli, mitte tegeleda lollustega," ütles Utena Juventuse direktor Eimantas Skerskis.