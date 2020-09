Martin Järveoja võttis Rally Estoniaks kuus kilo alla: päris huvitav oli päevas 20 korda kaalu peal käia 

Kaardilugeja sõnul on rallide tulemused kinni peamiselt detailides. "Üheks selliseks detailiks on võistlusauto kaal, mis peab ideaalis olema võimalikult lubatud miinimumi lähedal, milleks on koos sõitjatega 1350 kg. Otsustasin juba paar nädalat enne rallit, et võtan selle tarbeks ette kaalulangetuse," kirjutas koos Ott Tänakuga Rally Estonia võitnud Martin Järveoja Topauto blogis.