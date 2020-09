Euroopa korvpallihõbe Aime Tobi: teise koha puhul olid peaaegu nagu rahvavaenlane 

Jah, muidugi! Asi oligi niimoodi. Kahjuks sattusin mina just sellisel aastal sinna, kui Liidu koondis põrus. See oli täiesti ootamatu, sest seni arvasid Liidu koondise treenerid, et põhikonkurent on Tšehhoslovakkia naiskond. Bulgaariat ei peetud eriti arvestatavaks rivaalikski. Ja äkki selline üllatus. Tavaliselt igas mängus tehti vahe kohe esimesel poolajal selgeks, aga Bulgaariaga käis pidevalt võrdne mäng. Lõpuminutitel said määravaks mitmed ootamatud momendid, mis otsustasid tulemuse Bulgaaria kasuks ja seda muidugi poolakatest publiku tohutuks rõõmuks.