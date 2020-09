Eesti vutikoondise poolkaitsja: on vaja munad üles leida ja näidata iseloomu 

Eesti vutikoondis kaotas laupäeval Rahvuste liigas 0 : 1 Gruusiale, sealjuures ei löönud kodumeeskond ühtegi pealelööki vastaste raami. Jalgpalliliidu Youtube'i kanalile antud intervjuus lausus Ainsalu, et reis Armeeniasse möödus kiirelt ja sujuvalt, mureks pole ka sealsed 33 soojakraadi.

"Mind see väga ei mõjuta, Ukrainas treenides oli tihti üle 30 kraadi. Teiste mängijate ees on raske rääkida, kuidas see neile mõjub, see on individuaalne," lausus suvel FK Lviviga liitunud poolkaitsja.

Ainsalu vaatas mängu Gruusia vastu pingilt, kuniks ta sekkus vahetusest 86. minutil. "Kõige frustreerivam oli see, et mäng oli iseloomutu. Milliseid korrektuure teha? On vaja munad üles leida ja näidata iseloomu," leidis Ainsalu.

Mehe sõnul on publikuta mängimine kummaline. "Õiget jalkatunnet pole, aga tuleb kohaneda. See on jalgpalluri elu. Fännid tavaliselt annavad kirge ja emotsiooni, loovad atmosfääri," lisas ta.