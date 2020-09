Maailma esireket loobus Prantsusmaa lahtistel oma tiitli kaitsmisest 

24-aastane Barty sõnas mulluste Prantsusmaa lahtiste kohta, et see oli tema karjääri kõige erilisem turniir, nii et seekordne loobumisotsus ei sündinud kergelt. Austraallanna, kes loobus ka praegu toimuvatest USA lahtistest, rääkis BBC vahendusel, et ta pole koroonaviiruse tõttu juba pikalt saanud kohtuda oma treeneriga.