Palliga kohtunikku löönud Djokovic kaitses oma ohvrit 

Meeste esireket kirjutas juhtunu järel oma sotsiaalmeedias, et on kurb ja sees on tühi tunne. Oma postituses ei avaldanud Djokovic naiskohtuniku nime, kuid kuidagi jõudis see siiski Serbia meediasse ja seejärel asusid maailma esireketi fännid naist sõimama ja ründama. „Häbi sul olgu. Oled kurjust täis vanatädi,“ oli üks sõnumitest, mis naise Instagrami kontole jäeti. Samuti süüdistati joonekohtunikku halvas näitlemises ehk vihjati, justkui poleks ta tegelikult viga saanudki.