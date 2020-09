KUIDAS NII? Armukese tapmise eest pikaks ajaks vangi määratud vutimees plaanib taas väljakule joosta 

Praeguseks 35-aastane Fernandes mõisteti 22 aastaks trellide taha seetõttu, et tappis 2010. aastal (porno)näitleja ja modelli Eliza Samudio, kellega puurilukul oli armusuhe ning ka ühine laps. Kirgliku paari suhe arenes üsna omapärasel viisil: nimelt kohtuti 2009. aastal ühel sekspeol ning seejärel jäi naine rasedaks. Brasiilia päritolu väravavaht ei tahtnud aga ühisest lapsest midagi kuulda ja nõudis, et naine teeks aborti.

Kohutavate tegude eest mõisteti Fernandes 22 aastaks vangi, aga trellide taga olles on mees hakanud jalgpalli igatsema ja väidetavalt tahab ta esitada apellatsiooni, et saaks kanda jälgimissseadet ja sellega tagasi väljakule naasta. Fernandes olevat saanud pakkumise ühelt madalama liiga klubilt ja plaanib just seetõttu proovida end vanglast välja vingerdada.

Prokurör Tales Fonseca Tranin oli sellele omakorda kategooriliselt vastu: „Ei saa olla nii, et tema jaoks kehtivad teised reeglid ja ta on teistest parem. Ta ei saa panna seda juhtuma seetõttu, et on kuulus.“