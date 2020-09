Karel Voolaid: meie ründetegevus on hambutu ja jätab soovida 

Eesti jäi tänases Rahvuste liiga kohtumises võõrsil 0:2 alla Armeeniale. See kaotus tähendab, et Eesti on pidanud kaotuse vastu võtma viies järjestikkuses mängus, viimati võideti mäng eelmise aasta märtsis ja väravani jõuti viimati mullu septembris.

Numbrid on kurvad ja koondise peatreener Voolaid sõnas tänase järjekordse nukra mängu järel nii: „Täna oli 0:0 seisuni võrdsete võimalustega mäng: kes esimesena ära lööb, see saab initsiatiivi ja psüühilise eelise. Nende värav jättis meile jälje ning andis neile kõva enesekindluse. Proovisime teisel poolajal mängu tuua juurde elu ja innukust, seda mõttega, et värav tagasi lüüa ja mäng enda kasuks keerata, aga kahjuks see ei õnnestunud. Paraku on meie tegevus vastaste väljakupoolel praegu kvaliteediga, mis ei loo piisavalt väravavõimalusi. Oli üksikuid võimalusi, aga ka neid ei suutnud me ära realiseerida. Meie ründetegevus on hambutu ja jätab soovida.“