Uuel positsioonil mänginud Mattias Käit: tegin kõike nii hästi, kui oskasin 

Oma uue positsiooni kohta lisas Käit, et erinevalt keskväljal mängimisest oli äärekaitses veider see, et igale poole ei saanudki söötu anda. „Kui keskväljal mängid, saad igale poole sööta, aga paremal äärel tuleb küljejoon vastu. Kui palli saad, siis on võimalus sööta ette, tagasi ja vasakule,“ rääkis Käit uuest kogemusest.