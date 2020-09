VÕIMAS! Ronaldo tegi ajalugu ja lõi Portugali koondise eest ulmelise 100. värava 

Portugali ründetuusa 100. värav oma koduriigi eest sündis Rahvuste liiga kohtumises Rootsi vastu. Selle tabamusega sai Ronaldost maailmas teine mees, kes on oma kodumaa eest löönud rohkem kui 100 väravat: ainsana on sama võimsa tähiseni jõudnud Iraani mängumees Ali Daei, kelle kontos on 109 tabamust.