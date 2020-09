LeBron James püstitas NBA rekordi, põhiturniiri võitja pudenes konkurentsist 

36 punkti visanud Jamesist sai mängija, kes on võitnud karjääri jooksul kõige rohkem NBA play-off mänge – 162. Derek Fisheril on neid 161 ja Tim Duncanil 157.

"See näitab, et olen mänginud paljudes suurepärastes tiimides, koos paljude suurepäraste meeskonnakaaslaste ja mõne suurepärase treeneri käe all," vahendab Jamesi sõnu BBC.