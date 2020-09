Talisport Koroonaviiruse pandeemia tulemus: Eesti kurlingunaiskond pääseb esmakordselt MMile Toimetas Mart Treial , täna, 12:30 Jaga: M

Rõõmsad kurlingunaised. Foto: Tiina Kõrtsini

Eesti kurlingunaiskond pääseb esimest korda MMile, sest Euroopa meistrivõistlused ja maailmameistrivõistluste valikturniir jäävad koroonaviiruse pandeemia tõttu ära. Seoses valikturniiri ära jäämisega pääseb 2021. aasta MMile eelmise hooaja 11 tugevamat kurlinguriiki. Eesti naiskonnale tagab pääsu Euroopa meistrivõistlustel saavutatud 8. koht. "Tegemist ei ole muidugi ootamatult sülle kukkunud kingitusega, selle taga on Eesti naiskonna hea mäng ja suurepärane tulemus eelmise hooaja EMil," sõnas Eesti kurlinguliidu juhatuse liige Fred Randver pressiteate vahendusel. Eesti jäi 2020. aasta MMilt esimese Euroopa riigina välja, sest võistlus pidi toimuma Kanadas. 2021. aasta MM toimub Euroopas, mis tagab maailmajaole ühe lisakoha. See kuulubki tänu heale EMile meie naiskonnale. Eesti naiskonna kapten Marie Turmann: "Kindlasti on pettumus suur, et me ei saa sel aastal Eestit esindada Euroopa meistrivõistluste A divisjonis – võitlesime selle koha endale