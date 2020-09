Korvpallipublik peab tänavu kandma kohustuslikus korras näomaski 

Juhendi järgi peavad saalis viibivad korraldajad ja fännid kandma näomaski. Kohustus ei laiene väljakukohtunikele ja võistkondade liikmetele. "Kohustuse täitmise eest vastutab korraldajaklubi," sõnas alaliidu peasekretär Keio Kuhi pressiteate vahendusel ja lisas, et saalis peab olema võimalus maski osta.

Samuti on algaval hooajal keelatud pasunate kasutamine, publikumängude läbiviimine, tantsutüdrukute ja teiste esinejate ülesasted mängupausidel ning mängijate ja kohtunike omavaheline kätlemine.

Täiendavalt soovitab alaliit klubidel kasutusele võtta elektroonilise piletimüügi, et vältida järjekordade tekkimist saalides. Lisaks soovitab korvpalliliit luua võimalusel mängijate ja publiku jaoks eraldi sissepääsud, et viia võistkondade ja kõrvaliste isikute kokkupuuted minimaalseks.

Kriisi töörühm loodi korvpalliliidu juhatuse 3. septembri otsuse alusel, et operatiivselt reguleerida ja vastu võtta otsuseid alaliidu egiidi all olevate võistluste korraldamisel küsimustes, mis on seotud COVID-19 pandeemia jätkuva levikuga Eestis.