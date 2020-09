Rally Estonia üllatusmees: „Võib julgelt öelda, et Ott mängib kogu minu karjääri juures väga suurt rolli.“ 

„Eelmisel kahel aastal õpetas ta mind palju. Näitas oma märkmeid, jagas nippe ja infot. Nüüd oleme erinevates meeskondades ja nii on keerulisem suhelda. Enne pandeemiat käisin tal siiski külas ja rääkisime pikalt,“ selgitas Katsuta laupäeval Õhtulehele.

Takamoto Katsuta oli Rally Estonial kiire, kuid katkestas viimasel päeval. Foto: Aldo Luud

„Rally Estonia eel ütles Ott mulle, et pean kindlasti sõitma targalt – ei tohi liiga palju suruda, sest muidu tulevad sisse vead. Tema sõnul tuleb siin liikuda samm-sammult,“ rääkis jaapanlane laupäeva õhtul. Pühapäeval tegi ta siiski sõiduvea ja oli sunnitud katkestama. Kuid vaatama sellele hindas näiteks Dirtfishi tunnustatud ralliekspert David Evans mehe etteastet kaheksa punktiga kümnest. Katsuta kiirus tuli paljude jaoks kui välk selgest taevast.

„Mulle anti luba riskida. Kui varem ütles mu boss Jaapanist, et peamine eesmärk on rallid lõpuni sõita, siis seekord tohtisin riskida. Laupäeval tuli see ka kenasti välja, tõsi, sisse tuli ka vigu,“ pajatas ta.