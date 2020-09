Viinaviga röövis Nykänenilt 30 miljonit! „Kui Matti jõi alkoholi, muutus ta idioodiks.“ 

Raamatus kirjutatakse, et Nykänenil tekkis võimalus sõlmida leping hiiglasliku limonaaditootjaga Pepsi. Kuid soomalaste rahvuskangelane oli selle kõige osas juba eos väga skeptiline, sest ta ei tahtnud olla kellegi mannekeen. Samas tuuakse välja, et üheks võtmeküsimuseks sai tõik, et Pepsiga lepingut sõlmides oleks pidanud panema allkirja lubadusele, et Nykänen ei satu enam purjuspäi avalikku kohta.