Noor Schumacher istub oma isa legendaarse masina rooli 

Vormel 1 karussell on sel nädalavahetusel jõudnud Itaaliasse, kus sõidetakse Toscana etapp. Kohaliku autotootja Ferrari jaoks on tegemist 1000. F1 etapiga ja selle puhul on plaanis pidustused, kuhu on kutsutud ka F2 sarjas kihutav Mick Schumacher, kes on loomulikult seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri poeg.