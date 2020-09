Endine esireket lajatas: Djokovic on mees, kes tahaks Bambit näkku tulistada 

Djokovici käitumist kommenteeris 2003. aasta USA lahtiste võitja Andy Roddick. „Suhtekorralduslikus plaanis on viimased kuus kuud olnud tema jaoks täielik häving,“ rääkis 38-aastane Roddick CBS Sports raadiole. „Kuna kõik on nii pikka aega armastanud Rafael Nadali ja Roger Federeri, on Djokovic praegu oma karjääris seisus, kus ta on tennise pahapoiss. Ta on paljude tennisefännide arvates mees, kes tahaks Bambit näkku tulistada.“

Roddick lisas, et USA lahtistel juhtunu oli Djokovici jaoks väga õnnetu olukord, kuid asja tegi hulluks serblase reaktsioon. „Mis mind häirib, on see, et ta vestles pärast 20 minutit kohtunikuga; ta ei tundunud naise kõri pärast just üleliia mures olevat; ja lõpuks keeldus ta veel ajakirjanikega rääkimast. Need asjad häirisid mind palju rohkem kui intsident ise,“ võttis ameeriklane juhtunu kokku.