Šokk vormelimaailmas: Sergio Perez jääb tööst ilma 

20-aastase mehhiklase teade tuli vormelimaailmale üllatusena, sest varasemalt on Perez kinnitanud, et ta ei kavatse lahkuda ning leping meeskonnaga kestab 2022. aastani. Nüüd on aga ilmnenud, et Perez peab ruumi tegema Sebastin Vettelile, kes on lahkumas Ferrari tiimist.