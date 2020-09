Kalju koosseis euromänguks: korralike mänguminutitega mehi on viis, duubeltiimist kaasas kaheksa noort  

17mehelisest Kalju koosseisust leiab üheksa meest, kes on kantud esindumeeskonna nimekirja. Neist kahel - Marko Meeritsal ja Kaspar Pauril - on Premium liigast ette näidata rohkem kui 1000 mänguminutit. Sander Puri, Kaarel Usta ning Andreas Raudsepa mänguminutite numbrid on vahemikus 669-797, ülejäänud esinduse nimekirjas olevatel meestel minutitega hõisata pole. Alex Matthias Tamme saldos on 155 minutit kõrgliigas, Jevgeni Demidov on tänavu Premium liigas platsile saanud 84 minutiks, Kirill Aleksandr Antonovil on ette näidata 24 minutit ja Kristjan Rattasepp on küll istunud esindustiimi pingil, kuid minuteid seni teeninud pole.