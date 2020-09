AMETLIK: Vettel istub uuel hooajal Aston Martini rooli 

Ferrari on sel hooajal vormel 1 sarjas raskustes olnud ja eriti rohkelt on probleeme olnud Vetteli masinaga. 33aastane sakslane on kaheksa etapi järel hoidmas alles 13. kohta, sealjuures kahel etapil on ta sõidu pooleli jätnud ja parimaks tulemuseks on Ungaris välja sõidetud kuues koht. Kuulus Itaalia autotootja teatas juba varsemalt, et uuel hooajal nad enam Vetteli teeneid ei vaja ning nii asus neljakordne maailmameister otsima uut töökohta.

Kui varasemalt oli Perez oma sõnavõttudes kindel, et tema ei ole kuhugi minemas, sest leping tiimiga kestab 2022. aastani, siis eile õhtul tuli mehhiklane välja uudisega, et tema ja Racing Pointi koostöö on siiski uuest hooajast läbi. Ei pidanud kaua ootama, kui juba täna tuligi ilmsiks uudis, et Vettel istubki peagi Racing Pointi masina rooli.