Tuntud ajakirjaniku reportaaž Tallinna Ironmanilt: koroonaajal on võistlusele jõudmine sama raske kui triatlon ise! 

Ironman Tallinn. Foto: Maido Parv / IRONMAN Eesti

Vabakutseline ajakirjanik Nick Buska, kes kirjutab BBCle, CNNile, The Guardianile ja mitmetele muudele tuntud väljaannetele, osales eelmisel nädalavahetusel Tallinnas peetud Ironmani võistlusel. The New York Times avaldas Busca kogemustest pika reportaaži, kust selgub, et praegusel koroonaajal oli võistlusele jõudmine sama raske kui triatloni läbimine.