Euroopa tippklubid huvituvad Flora väravakütist 

Intervjuu Sappineniga algas küsimusega, kuidas Flora ründaja selgitab oma häid esitusi ehk seda, et on 19 vooruga löönud 19 väravat. „Mind ümbritsevad head mängijad, kes aitavad mul skoorida ja toovad minus parima välja. Ka treeneri koostatud mänguplaan on mu edus mänginud suurt rolli. Samuti olen treeningul pingutusi kahekordistanud ja see on end ära tasunud,“ vastas Sappinen.

Sappinenilt uuriti, milline on tema lemmikhetk mängus, ja eestlane vastas ründajale iseloomulikult, et see moment, mis on täpselt enne skoorimist. Samuti küsiti, kes on Flora ründaja iidol, ning Sappinen tõi välja Sergio Agüero: „Mul ei ole otseselt iidolit, aga mulle meeldib, kuidas Agüero väljakul liigub. Ta on seni mu lemmikründaja.“

Intervjuus jõuti ka klubideni ning Prantsusmaa väljaanne tundis huvi, kas heas hoos ründaja mõtleb parematele jahimaadele. „Olen 100% Florale keskendunud, kuid nagu ennist mainisin, teen iga päev kõvasti trenni, et mängida Euroopa kõige kuulsamates liigades,“ kõlas eestlase vastus.

Leero Sport Newsi ajakirjanik teadis selle peale öelda, et Sappineni vastu tunnevad huvi belglaste Liege Standard ja Šveitsi Servette. „Isegi, kui olen hetkel Florale keskendunud, on meelitav teada, et Servette ja Standard mind jälgivad. See tähendab, et olen teinud palju tööd ning olen õigel rajal. See annab motivatsiooni jätkata,“ sõnas eestlane.