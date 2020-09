ŠOKK: poksimaailma noor talent tulistati surnuks 

Erinevad spordiportaalid vahendasid, et 22-aastane noormees tapeti esmaspäeval Californias. Seni poksiringis vaid võite tunnistanud Gonzales tulistati ET Online’i andmetel surnuks. Portaal vahendab, et sündmuspaika jõudnud politseinikud leidsid eest kolm kuulihaavadega surnukeha: kaks olid alaealised, kelle vigastused ei olnud eluohtlikud, kuid üks leitud täiskasvanu oli nii raskelt vigastatud, et suri sündmuspaigal.