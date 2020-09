FIA rallidirektor ei nõustu Ogieri karmi kriitikaga 

„Loomulikult oleks pidanud varem naasma. Olime üks viimaseid spordialasid, mis tagasi tuli. Ei tehtud välja faktist, et suvel oli ju olukord üsna hästi kontrolli all," pahandas Ogier Rally Estonia eelsel pressikonverentsil. "Teatud inimeste töö oli ralli varem tagasi tuua, aga nad ei teinud oma tööd. See valmistab pettumust. Muud rallid toimusid juba mõnda aega, aga mitte MM-sari."

Yves Mattoni sõnul ei olnud MMi naasmine aga sugugi nii lihtne, sest nende kindel soov oli see, et ralliradade äärde lubataks ka pealtvaatajad.

"Vahest oleks me võinud võita nädala või kaks, võib-olla oleks me suutnud etapi korraldada Lätis [14.-16. augustini toimunud Liepaja rallil - toim], kuid enne seda poleks see olnud võimalik," ütles Matton usutluses DirtFishi portaalile.

"Me pidime otsuse tegema juunis ja siis oli meil teadmine, et enamikus kohtades saab publikut raja äärde lubada alates augusti lõpust. Selline oli seis juunis.

Võtsime vastu otsuse, et me ei tule MM-sarjaga tagasi enne seda, kui enamikus riikides on publik lubatud. Arvestasime, et augusti keskel olnuks mitmel pool üritused pealtvaatajateta. Seepärast otsustasime, et alustame septembri alguses," põhjendas Matton.