Ekskoondislane Urmas Rooba meenutab lahinguid maagilise tähiseni jõudnud Ronaldoga: mingit ülbitsemist tema poolt küll ei olnud 

Mis võiks olla aga Ronaldo fenomenaalse karjääri saladuseks? 70 mängus Eesti rahvuskoondise särgi selga tõmmanud Urmas Rooba toob välja, et ühelt poolt on ta suutnud vältida tõsiseid vigastusi, kuid seegi ei tule niisama, vaid nõuab rutiinset tööd ja distsipliini. Ning muidugi tohutu tahtejõud sinna juurde.

"Ma ei ütle, et seda pole enne olnud, kuid seda võiks paljudel mängijatel olla märksa rohkem. Tihtilugu on jalgpalluritel mentaliteet: nii kui linna saan, olen tegija ja kõik on korras. Kuid sa pead ka linnas tõestama, et oled tegija. Ronaldo on seda supernäitlikult ette näidanud," tõdes Rooba.