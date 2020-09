Välismaal karastunud vutitreener: Eesti jalgpalliklubide huvi ja professionaalsus noori arendada on väga nõrk 

"Jalgpalli areng sõltub kindlasti noortetöö kvaliteedist. Praegused koondise ja klubide tulemused on Eestis viimastel kümnenditel tehtud töö tulemus. Küsimus on: kas me peaksimegi paremad olema? Miks me arvame, et peaksime olema paremad kui praegu oleme???