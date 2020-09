14aastane Maria Saluste on poistest ringrajal nii palju kiirem, et talle sõidetakse meelega otsa 

Värske Eesti meister on ringrajasõitu harjutanud viis aastat, kuid mootoritega tutvus ta oluliselt varem. „Kõik sai alguse sellest, kui sain kolmeaastaselt oma esimese ATV,“ meenutab Maria. Motopisikuga peres oli toona ka ATM mootorratas, mida pisike Maria uudistama hakkas. Isa Olev sõnab, et mingisugust hirmu tütre huvi ei tekitanud: „Mida varem alustad, seda lihtsam on pärastpoole. Õnnetusi juhtub just siis, kui lapsena pole midagi teinud ja täiskasvanuna arvad, et hakkad tsikliga sõitma. See on ikka väga hull kogemus, kui varem pole üldse sõitnud ja siis lähed tänavale.“