„Õige“ Ronaldo: pidutsesin vaid siis, kui võitsime. Oli ainult üks probleem... 

"Liiguvad legendid, milline see aeg oli. Mind on süüdistatud, et ma pidutsesin liiga palju, kuid see ei olnud nii. Olen alati olnud vastutustundlik, ning ma ei tahtnud kunagi oma keha kahjustustada," kõneles 2002.–2007. aastani Madridi Reali särki kandud Ronaldo. Ent pidi siis kohe ka endale vastu rääkima.