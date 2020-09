LA Lakers ja LeBron James jõudsid konverentsi finaalist võidu kaugusele 

Lakersile tõi edu tugev esimene poolaeg, mis võideti 57:41. Kolmas veerandaeg mängiti viiki (29:29) ja kuigi Rockets tuli neljandal veerandajal lähemale, nad ohtlikuks kordagi ei saanud.



Lakersi parim oli seekord Anthony Davis, kes tõi 40 minutiga 29 punkti, kogus 12 lauapalli ja andis viis resultatiivset söötu. Silmapaistva esituse tegi ka play-offide seni tähelepanuväärseim mees Lebron James, kes sai kirja 16 silma, 15 lauapalli ja 9 resultatiivset söötu. Lakersi edu võti oli aga meeskondlikkus, kuna kahekohalise arvu punkte said enda arvele koguni kuus meest.



Rocketsi parim oli täna Russel Westbrook, kes tõi 25 punkti, James Harden panustas 21 silmaga.