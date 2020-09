Jäähoki VIDEO | Lisaaja võit: Venemaa hokistaarid vallutavad ameerikat Toimetas Oliver Lomp , täna, 08:38 Jaga: M

Aleksander Radulov (pildil pareemal) ja Nikita Kutšerov on NHLi konverentsi finaalides heas vormis Foto: USA Today/Scanpix

Jäähokiliigas NBA on viimastel öödel tooni andnud Venemaa hokimehed, kes oma tabamustega tiimile võidud toonud.Kui ööl vastu neljapäeva tõi Tampa Bay Lightningule 2:1 või Nikita Kutšerov kolmandal perioodil, siis täna öösel sai särada Aleksandr Radulov.Dallas Starst ja Las Vegas Knights mängisis normaalaja 2:2 viiki ning siis oli Radulovi kord särada.Radolovi osav vise juba lisaaja 31 sekundil tõi Starsile võidu ja aitas nad seeriat 2:1 juhtima. Eespool mainitud Kutšerov on ainuüksi konverentsi finaalis New York Islandersi vastu löönud kaks väravat ja andnud neli resultatiivset söötu. Tampa Bay Lightning juhib finaali 2:0.