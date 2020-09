VIDEO | Kelly SIldaru on paremas vormis kui kunagi varem 

Sildaru märkis, et käis suvel Prantsusmaal treeninglaagris, kus lihvis vanu asju paremaks, ent ülemaailmse koroonapandeemia tõttu ei ole ta üdse kindel, et selle aasanumbri sees võistelda saab.

„Tean seda, et praegu mingid võistlused on kalendris, aga mis päriselt toimub, seda hetkel keegi ei tea ja vaadatakse jooksvalt, kuid mingi prognoos on, et võib-olla kõik need võistlused, mis sügisel on, jäävad ära ja võistlusi hakatakse tegema alles jaanuarist,“ nentis eestlanna.