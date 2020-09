Hyundai tiimipealik Adamo: Neuville vääriks MM-tiitlit 

Hyundai meeskonna boss Andrea Adamo kinnitas Belgia kanalile RTBF, et tegelikult vääriks Neuville maailmameistritiitlit. "Minu silmis on Thierry tippsõitja. Ta näitas nädalavahetusel, et hea autoga suudab ta ka kiiretel teedel võidelda võidu eest. Ütlen uuesti seda, mida olen varemgi öelnud. Thierry vääriks MM-tiitlit, sest ta on kõikjal kiire," ülistas Adamo.

Rally Estonial võtsid Hyundai piloodid Ott Tänak ja Craig Breen kaksikvõidu, mistap tõusti tootjate arvestuses Toyotast vaid viie punkti kaugusele. Adamo loodab, et MM-sarjas viiel korral teiseks jäänud Neuville panustab hooaja lõpus just meeskondliku tiitli võitmisesse.

"Tuleb meeles pidada, et Thierryl on Türgis väga hea stardipositsioon. Samuti tuletan meelde, et meie ülesanne on võita tootjate arvestuses. Thierry mängis eelmisel aastal selles üliolulist rolli ja tegi selle võimalikuks. Olen kindel, et ta annab ka tänavu endast kõik," lausus Adamo.