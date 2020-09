Koroonakriis KHLis: Venemaa klubist avastati mitu nakatunut, Jokerit pandi kaheks nädalaks karantiini 

Aajalehe Iltalehti sõnul läbisid ka kõik Jokerite mängijad neljapäeval koroonatestid, aga need osutusid negatiivseks. Soome võimude korraldusel peab meeskond siiski jääma kaheks nädalaks karatiini. See lööb omakorda uppi KHLi kalendri, sest edasi lükkuvad nende kohtumised Severstali, Metalurgi, Vitjazi ja CSKAga. Samuti jäävad ära Neftehimiki lähiaja matšid.

Jokerite peatreener Marjamäki jäi Ilta-sanomatele antud intervjuus väga napisõnaliseks ja ei soovinud liialt olukorda kommenteerida. "Jälgime täna saabunud pressiteadet. Positiivne on see, et meeskonna eilsed koroonatestid olid negatiivsed. Tegelikult tahavad kõik olla terved ja mängida. Oleme õnnelikud, et jõudsime kaks matši pidada. Mul pole klubi pressiteatele midagi lisada," lausus Marjamäki, kelle sõnul pole veel selge, mis järgnevatel nädalatel saab ja palju neil treenida õnnestub.