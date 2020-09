TORMIHOIATUS? Mäkinen ja Toyota piloodid Türgi etapi eel: auto on palju parem kui eelnevatel aastatel 

Peale pikka koroonapausi võistlesid WRC-masinad Rally Estonial, kus kiiretel teedel võttis Hyundai kaksikvõidu. Toyota meeskonnast õhkub järgmisel nädalavahetusel toimuva Türgi etapi eel enesekindlust. Ehkki Ott Tänak tõi 2018. aastal Yarise esimesena finišisse, siis ajalooliselt pole Türgi Toyotadele sobinud. Mäkinen usub, et nüüd on vigadest õpitud ja masin on kiirem kui eelnevatel aastatel.

Enne Rally Estoniat testis Toyota Kreekas, kus olid Türgiga võrreldevad teeolud. Tiimi sõitjad sõnasid, et masinaga oli aeglastel ja kivistel katsetel väga mõnus sõita.

Kalle Rovanperä tunnistab, et Türgi ralli profiil on tema jaoks päris keeruline. "Ma pole karjääri jooksul väga palju sellistel teedel sõitnud. Eelmisel aastal sõitsin Türgis WRC2 klassis, nii et mul on väike ettekujutus, mis mind ees ootab," ütleb 19aastane soomlane.

"Aga mulle tundub, et meeskond on teinud võrreldes eelmise aastaga suure sammu edasi. Meie autole peaksid nüüd Türgi tingimused sobima. Loodan, et oleme kõik seal kiired."

Möödunud aastal jäid Toyotad Türgis esiviisikust välja. Ott Tänak katkestas võistluse, Jari-Matti Latvala lõpetas kuuendana ja Kris Meeke seitsmendana. Etapi võitis toona Sebastien Ogier, kes kolis selle hooaja alguses Toyotasse .

"Ilmselgelt on mul eelmisest aastast head mälestused ja selle tulemuse kordamine pole lihtne. See on kõigile keeruline ralli ja esimesena startimine on taas suur väljakutse. Aga tegelikult olen üsna elevil, milleks on Yaris WRC Türgis suuteline. Tegime hiljuti teste, mis näitasid, et auto on nendes tingimustes parem kui varem. Vaatame, mida teha suudame," ütles prantslane.