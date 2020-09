FIA rallidirektorile avaldas Eestis nähtu muljet: Rally Estonia võib olla edaspidigi WRC kalendris 

Rally Estonial oli MM-etapi korraldamiseks aega 63 päeva ja võistlus korraldati asjaolusid arvestades suurepäraselt. Portaal Dirtfish uuris FIA rallidirektorilt, kes Rally Estonia teenis sellega koha järgmiste aastate kalendrisse. "Seda on liiga vara öelda, aga loomulikult võime tõdeda, et normaalses olukorras oleks see, mis nad saavutasid, andnud neile õiguse olla potentsiaalsete rallide nimekirjas, kellel on õigus liituda MM-sarjaga," vastas Matton.

Mattoni sõnul polnud tähelepanuväärne ainult võistluse korralduslik tase, vaid suurepäraselt suudeti lahendada kooronaviirusega seotud mured ja oluline oli ka Eesti riigi poolt antud rahaline tugi. Mees vihjas sellega valitsuse poolt tehtud 2,5 miljoni euro suurusele rahaeraldusele.

"See oli keerulises olukorras olnud MM-sarjale väga positiivne," nentis Matton. "See annab meile paindlikkust ja toob MM-sarja uut verd. Nad korraldasid selle hooaja ühe parima ralli."