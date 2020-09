Kalle Rovanperä: usun, et võimalused tänavusel hooajal ralli võita on läinud 

"Arvan, et meie parim võimalus esimese kahe sekka tulemiseks jäi kasutamata. Kui Eestisse läksin, olin ma üsna kindel, et võin poodiumikoha nimel võidelda. etapp juhtida oli tore kuid tekkis kaks intsidenti, mille puhul ei saanud me midagi teha, ent selline võib ralli vahel olla. Võitsin küll kiiruskatse, kuid see pole sama, mis etapivõit. Võidutunde tekkimiseks on vaja 25 punkti," lausus Rovanperä intervjuus DirtFishile.