Avapoolajal kaotusseisu jäänud Flora sai lõpuks kindla võidu 

Kadrioru staadionil toimunud kohtumist asus juhtima kodumeeskond, kui 14. minutil oli täpne Hannes Anier. Teise poolaja alguses viigistas mänguseisu Vladislav Kreida. Kahe tabamusega säras liiga parim väravakütt Rauno Sappinen, kes jõudis sihile normaalaja viimasel ja üleaja teisel minutil. Kokku on 24aastane ründaja tänavu skoori teinud 21 korral.

20 mängu järel on 55 silma kogunud Flora edu konkurentide ees mäekõrgune. Tiitlikaitsjale järgneb matši vähem pidanud Paide, kel koos 39 punkti. Kolmandat positsiooni hoiab hetkel Nõmme Kalju, kellel on võrreldes liidriga kaks mängu varuks.