Eesti meistriks maratonis krooniti Jallai ja Tibar 

1920. aastal võitis eestlane Jüri Lossmann Antwerpeni olümpiamängudel maratonijooksus ajaga 2:32.48,6 hõbemedali. Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu World Athletics punktitabeli järgi on see võrdne 790 punktiga. Naiste samaväärne aeg on 3:07:57. Jüri Lossmanni eripreemia 1920 € läks jagamisele nelja mehe ja kuue naise vahel, kes vastavad ajad üle jooksid.