Iraanis hukati valitsusevastastest protestidest osa võtnud maadlustšempion 

Ülemaailmselt 85 000 sportlast esindava ühingu The World Players Associationi sõnul karistati meest meeleavaldustel osalemise eest ja nende meelest peaks Iraani rahvusvahelistest spordiliitudest välja visakama. Armu palus ka USA president Donald Trump, kes ütles, et maadleja "ainus väärtegu oli osalemine valitsusvastastel protestidel."

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) nimetas Afkari hukkamist väga kurvaks uudiseks. "On väga häiriv, et kogu maailma sportlaste palved ja kogu ROKi telgitagune töö ... ei saavutanud meie eesmärki," seisis nende avalduses.

Iraani meedia teatel poodi riigi maadlustšempion Afkari üles Širazi linnas. Tema vennad Vahid ja Habib mõisteti inimõiguste aktivistide sõnul vangi vastavalt 54 ja 27 aastaks. Lekkinud on ka helisalvestises, kus Afkari ütles, et teda piinati. Tema ema väitel olid tema pojad sunnitud üksteise vastu tunnistusi andma.

Vendade advokaat Hassan Younesi ütles Twitteris, et vastupidiselt Iraani ametlikule versioonile polnud turvamehe tapmise hetkest videot. Ta lisas, et juhtumi asitõendina kasutati materjali, mis oli filmitud tund enne kuriteo toimumist. Iraani võimud on süüdistusi eitanud.